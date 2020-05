Axel Merckx herinnert zich innig moment met vader Eddy in Giro: "Ik denk dat hij gelukkiger was dan toen hij zelf won"

Axel Merckx behaalde de grootste overwinning uit zijn loopbaan in de Ronde van Italië van 2000. Toen Merckx na een val op achtervolgen was aangewezen, leken zijn kansen nochtans verloren. Op adrenaline reed hij alsnog naar de zege, tot grote vreugde van vader Eddy.

Axel Merckx haalde al eens eerder herinneringen op aan de ritzege van weleer. Dat kan u HIER nog eens nalezen. Bij Sporza gaat hij er nog eens op in. Na zijn valpartij was het vooral koersen op adrenaline. "Ik was op mijn best als ik geprikkeld was. Als ik wat vaker boos was geworden in mijn carrière, had ik misschien vaker gewonnen."

Zijn vader Eddy had de hele koers gevolgd in de commentaarcabine. Aan de aankomst in Prato was Eddy door het dolle heen door de overwinning van zijn zoon. "Het is normaal dat je zo meeleeft als vader, je wil het beste voor je kinderen. Voor hem was winnen een gewoonte, voor mij was het bijzonder. Ik denk dat hij toen gelukkiger was dan toen hij zelf won."