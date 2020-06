📷 Philippe Gilbert maakt meteen gretig gebruik van versoepeling van coronamaatregel

Philippe Gilbert is één van de mensen die wel een zeer stevige lockdown heeft meegemaakt. Niet onlogisch dus dat hij het er eens goed van neemt nu er stilaan opnieuw wat meer mag. De levensgenieter in Philippe Gilbert komt nu naar boven.

In België moeten we er nog even op wachten - wellicht tot 8 juni -, maar in Frankrijk zijn de restaurants opnieuw open gegaan. Dat laat Philippe Gilbert zich geen twee keer vertellen. Op Twitter laat de renner blijken dat hij al eens terug op restaurant gaan eten is.

Met zijn vriendin Bettina durven we te vermoeden, want blijkbaar wilde Gilbert er een romantisch momentje van maken. Uit de geposte foto's leiden we ook af dat er vis op het menu stond.