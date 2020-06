Ex-Franse kampioen zal er niet bij zijn in de Tour de France: "Niet fit door een viraal probleem"

B&B Hotels-Vital Concept heeft haar voorselectie bekendgemaakt voor de Tour de France. Opvallend: Arthur Vichot, een ex-Franse kampioen, is er niet bij. Hij zou al een lange tijd last hebben van een virale infectie.

Jérôme Pineau, de teambaas van de ploeg, gaf meer uitleg in een interview bij L'Équipe. "Arthur is opnieuw getroffen door een viraal probleem. Er zijn al verschillende bloedonderzoeken geweest, maar we weten nog steeds niet wat het is."

Vichot is gehaald om resultaten te boeken, maar de Fransman zal de komende periode dus nog niet kunnen deelnemen aan wedstrijden. "Hij is op dit moment niet in staat om onze kleuren te verdedigen", klinkt het.