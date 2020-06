Florian Vermeersch: het Lotto-talent dat van verschillende markten thuis is, zelfs van de politieke

Florian Vermeersch is naast Belgisch kampioen bij de U23 sinds begin deze maand ook gewoon profrenner. Vermeersch is wel een bezige bij. Hij zet dus een belangrijke stap in zijn profcarrière, maar studeert ook nog en is eveneens politiek actief.

Het Nieuwsblad schetst een portret van de 21-jarige Oost-Vlaming. Wat ons in de eerste plaats interesseert zijn natuurlijk zijn capaciteiten in de wielersport. Met de beloftentitel op zak kan hij alvast een mooie verwezenlijking voorleggen. Vermeersch is vooral een puncher, uitkijken of hij dat ook bij de profs al kan laten zien.

Vermeersch wedt nog altijd op twee paarden, want terwijl hij voor zichzelf een weg probeert uit te stippelen in het wielrennen, verzaakt hij niet aan zijn studies. Vermeersch studeert geschiedenis aan de Universiteit van Gent en wil dus nog een hoger diploma.

GEMEENTERAADSLID

Ondanks zijn jonge leeftijd is hij ook niet bevreesd om een politiek engagement aan te gaan. In tegenstelling, in Lochrisiti is Vermeersch gemeenteraadslid voor de Open VLD. Een kerel met voldoende interesses en ambities dus, al zijn we in de eerste plaats benieuwd om hem in het wegwielrennen progressie te zien maken.