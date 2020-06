Valverde gaat met Mas kopmanschap delen in twee grote ronden, ook voor het eerst vrij spel voor ploegmaat

Alejandro Valverde is nog altijd een belangrijk figuur binnen Movistar. Daarom geeft de Spaanse formatie hem ook anno 2020 nog het kopmanschap in de grote ronden, zij het samen met een andere renner, Enric Mas. Zij zullen beiden ingezet worden in de Tour.

Op een persconferentie heeft Movistar de verdeling van de rol van het kopmanschap voor de grote ronden uit de doeken gedaan. Alejandro Valverde en Enric Mas zullen allebei zowel de Tour als de Vuelta rijden. Heel onlogisch is dat niet: de Tour blijft de belangrijkste afspraak voor ronderenners en als Spanjaarden zullen ze de Vuelta ook niet willen skippen.

WAT KAN ER IN DE TOUR?

Beiden zullen in die twee grote ronden het kopmanschap delen. Met Valverde en Mas heeft Movistar de nummers twee uit de twee vorige edities van de Vuelta in huis. Het zal moeten blijken hoe ver ze in de Tour nog - in het geval van Valverde - of al - in het geval van Mas - kunnen geraken.

Movistar zal naar de Giro trekken met Marc Soler als kopman. Die had het de voorbije jaren goed gedaan als meesterknecht in de grote ronden en had gesolliciteerd naar een rol als kopman.