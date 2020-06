Vertrouwen wel erg groot bij Bora-Hansgrohe: Duitse formatie zeker dat het podiumrenner gaat leveren in Tour

Bij Bora-Hansgrohe hopen ze nog een grote impact uit te oefenen op het wielerseizoen. En lang niet enkel met Peter Sagan. Bora was vorig jaar al één van de betere ploegen en had met Emanuel Buchmann bijna een renner op het Tourpodium. De Duitser krijgt straks een nieuwe kans.

Ploegleider Enrico Poitschke heeft bij Radsport-News al eens vooruitgeblikt naar de Tour en spreekt vol lof over Emanuel Buchmann. "Hij heeft vorig jaar als nummer vier het podium maar net gemist. Emu is echt sterk geworden, wat hij vorige vrijdag bewees, door in 7 uur en 28 minuten 8848 hoogtemeters af te leggen."

Dat leek zelfs even een wereldrecord Everesting, maar dat bleek achteraf dan toch niet waar te zijn. In elk geval heeft Poitschke immens veel vertrouwen in de kwaliteiten van Buchmann als ronderenner en diens potentieel in de Tour. "In september staat hij wellicht op het podium", klinkt het zelfverzekerd.