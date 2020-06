Volgende afgelasting van Belgische wedstrijd: Primus Classic haakt af door concurrentie met Tour

De Primus Classic is de volgende in de rij met Belgische eendagskoersen die niet georganiseerd zullen worden dit jaar. Ook de GP Scherens, GP Stad Zottegem en Koolskamp Koers verdwenen onlangs van de wielerkalender voor 2020.

De Primus Classic zou gereden worden op 19 september. Dat is de voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk. "Het betekende dat we geen of te weinig tv-uitzending zouden krijgen, waardoor we onze beloofde overeenkomsten met sponsors niet meer konden garanderen", verklaart organisator Peter Van Petegem aan Het Nieuwsblad.

VIP-GEBEUREN

Er speelde nog een andere factor mee in de beslissing. "Ook de onduidelijkheid over het vip-gebeuren heeft de keuze mee bepaald. Het zou onze tiende editie worden en dat verdient een feest met alles erop en er aan. We kijken uit naar 2021, waarin we zullen organiseren de week voor het WK in België."

Vorig jaar werd de Primus Classic gewonnen door Edward Theuns van Trek-Segafredo. Hij volgde Taco van der Hoorn op op de erelijst.