World Bicycle Day: onder meer Van Avermaet, Gilbert en Sagan zetten aan tot fietsen

Het is World Bicycle Day! Bent u vandaag al gaan sporten? Geen dag die er zo ideaal voor is als vandaag, want de fiets staat immers centraal. Daarom hebben ook verschillende wielrenners op sociale media opgeroepen om aan sport te doen.

Ook bij enkelen van onze beste wielrenners gaat World Bicylcle Day niet onopgemerkt voorbij. Onder meer Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet hebben opgeroepen om de fiets bij de hand te nemen, een ritje te maken en er vooral van te genieten, hoeveel kilometer er ook mag gereden worden. Andere internationale vedetten als Peter Sagan hebben hetzelfde gedaan.

Today is #WorldBicycleDay! So hop on your bike and ride. No matter how far or fast you go, just enjoy the ride. #RideandSmile 📸 PhotoNews pic.twitter.com/RSx8EzaAFL — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) June 3, 2020

Today is #WorldBicycleDay! Take your bike to ride from point A to B or just to enjoy the feeling of freedom. Whether you ride fast, or slow, and no matter where you ride, the bike will boost your fitness and quality of life. pic.twitter.com/rbulaCNufN — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) June 3, 2020

Today is #WorldBicycleDay! Take your bike to school, to work, to reach the Castle if you're in Bratislava, to go to Piccadilly Circus if you're in London, to be adventurous like me, or to just ride wherever you are in the world!@iamspecialized #diverge @c40cities pic.twitter.com/kfHgzhKb5m — Peter Sagan (@petosagan) June 3, 2020

Ook heel wat andere renners en ploegleiders hadden aandacht voor deze speciale dag. In het teken van World Bicycle Day werden er overigens de hele dag door Zwift-rides gehouden, met onder andere Victor Campenaerts en Chris Froome die hieraan meededen.