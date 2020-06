Zdenek Stybar heeft al opnieuw eens koersje gereden in stad die veel voor hem betekent

Zdenek Stybar hoopt echt wel nog iets te maken van het huidige wielerseizoen. 'Styby' is één van de weinige renners die al min of meer opnieuw heeft kennisgemaakt met een wedstrijdvorm. In zijn thuisland nam hij deel aan een korte koers.