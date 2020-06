Greg Van Avermaet jaagt op verrassend record van Chris Froome

Greg Van Avermaet staat dicht bij een nieuw record. Hij heeft namelijk al 255 wedstrijden op een rij uitgereden. Het record staat voorlopig op naam van Chris Froome, want de Brit reed ooit 301 wedstrijden op een rij uit.

Greg Van Avermaet kan een nieuw record breken en hij zal er ook alles aan doen om in zijn opzet te slagen. Hij geeft namelijk niet graag op. "Ik haat opgeven. Ik doe altijd mee om te winnen, maar als het niet lukt, wil ik wel uitrijden", aldus de Belg in een interview op de website van Team CCC.

De laatste keer dat Van Avermaet de eindstreep niet haalde, was in 2016 tijdens de Ronde van Lombardije. Toen reden slechts 61 renners de wedstrijd uit. "Ik had toen slechte benen. Er zijn daarna nog momenten geweest waarbij ik mij niet goed voelde, maar ik gaf niet meer op."