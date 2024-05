Pogacar aan de ritzege geholpen: Thomas verklaart vreemde tactiek van INEOS Grenadiers

Geraint Thomas is opnieuw in uitstekende vorm in de Giro. De tacktiek van zijn team INEOS Grenadiers riep wel opnieuw vragen op.

Met een tiende plaats in de eerste rit en een derde plaats in de tweede rit is Geraint Thomas uitstekend begonnen aan de Giro. De Welshman staat ook al tweede in het klassement, al volgt hij wel al op 45 seconden van Pogacar.

"Hopelijk kunnen we goed mee blijven doen in de koers. Alles is nog mogelijk, maar Tadej… Ja, hij is Tadej", reageerde Thomas bij Eurosport. "We hadden de aanval van Tadej verwacht. Ik hoopte dat ik kon volgen, maar ik wist dat als ik zo zou doorgaan dat ik zou ontploffen."

O'Connor probeerde Pogacar wel te volgen, maar de Australiër ontplofte wel. "Ik voelde mij wel rot dat ik een tijdje aan het wiel van O'Connor hing, maar ik zat echt op de limiet. Ik moest herstellen", zei Thomas.

INEOS Grenadiers helpt Pogacar

Toch waren er ook veel vragen over de tactiek van INEOS Grenadiers. De ploeg zette zich de hele dag op kop en controleerde de vlucht, zoals in de hoogdagen van Team Sky. Pogacar en UAE konden rusten in hun wiel en toeslaan op de slotklim.

Wilde de ploeg de roze trui van Narvaez proberen redden? "We hadden het graag gewild, maar de reden dat we in het peloton de controle namen was om voorin te zitten. We wilden uit de problemen blijven in de technische aanloop naar de finale."