Tim Merlier heeft meteen met extra motivatie voor eerste sprintkans in de Giro

Het openingsweekend in de Giro was vooral overleven voor de sprinters, maar op dag drie zijn ze aan zet. Tim Merlier krijgt bezoek en wil meteen scoren.

Een 163ste plaats en een 148ste plaats. Het openingsweekend was vooral overleven voor Tim Merlier, maar ook zoveel mogelijk krachten sparen. Hij staat ondertussen op bijna 40 minuten van leider Tadej Pogacar.

Op dag drie krijgen de sprinters dus een eerste kans. Op 5 kilometer van de streep ligt er nog een kleine heuvel van 1,8 km aan 4,2% gemiddeld, maar dat zou voor de sprinters geen probleem mogen zijn.

Merlier heeft vertrouwen en zijn verleden mee. "Mijn ritzege in de Tour was ook pas op dag drie, na twee heuvelritten. Ik zie geen nadeel, maar deze twee ritten waren echt lastig. Mijn benen zullen al pijn doen maandag", zei hij bij VTM.

Extra motivatie voor Merlier

In het peloton stond Merlier bekend om het feit dat hij telkens de eerste rit won van een rittenkoers, maar daarna wegzakte. Daar heeft hij al een tijdje komaf mee gemaakt, in de AlUla Tour won hij dit jaar twee ritten, in de UAE Tour drie ritten.

Merlier kan ook op nog wat extra motivatie rekenen, want zijn vrouw Cameron zal erbij zijn. "De winnaar van de eerste sprint in deze Giro? Cameron komt maandag naar Italië. Ik denk dat ze bloemen wil", besloot Merlier.