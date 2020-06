Michel Wuyts over de mogelijke opties voor Greg Van Avermaet: "De beste zet die hij kan doen, is naar Deceuninck-Quick Step gaan"

Wat met Greg Van Avermaet volgend seizoen? Aangezien CCC aan het einde van het seizoen stopt als sponsor, lijkt Van Avermaet op zoek te moeten gaan naar een nieuw team als het niet meer in orde komt. Toch zou er al heel wat interesse zijn.

Michel Wuyts weegt de opties van Van Avermaet af bij Sporza. "Het zal een harde beslissing worden die hij moet nemen, want de meeste ploegen zullen al genoeg renners hebben, waardoor Van Avermaet misschien maar één renner zal kunnen meenemen."

"Ik kijk vooral naar de Franse teams, zoals AG2R La Mondiale, want zij houden van de Belgen. Kijk maar hoe snel Naesen een contractverlenging kreeg. Als Bardet daadwerkelijk zou vertrekken, komt er misschien budget vrij", aldus de wielercommentator en analist.

Ook Team Ineos, Cofidis en Jumbo-Visma worden genoemd door Wuyts, maar Deceuninck-Quick Step is misschien wel de meest verrassende naam. "Patrick Lefevere zal er ongemakkelijk van worden als hij dit leest, maar Deceuninck-Quick Step is de beste zet voor Van Avermaet. Zijn droom is om de Ronde van Vlaanderen te winnen en daar zou hij in een sterk geheel terechtkomen."