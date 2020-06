Documentaire 'Lance' ook gauw op Belgische televisie

De documentaire 'Lance', over het leven als wielrenner en het dopinggebruik van Lance Armstrong, heeft in de VS al voor heel wat beroering gezorgd. De ESPN-docu komt nu ook naar België. Wie precies wil weten wie welke uitlatingen doet, moet afstemmen op Proximus.

Vrijdagavond zal Proximus TV iedereen die het All Sports-pakket heeft het eerste deel van de documentaire 'Lance' aanbieden. De uitzending gaat van start om 21u. Volgende week vrijdag 19 juni volgt dan de uitzending van het tweede deel op hetzelfde uur. Welke thema's er allemaal aan bod zijn gekomen, viel al grotendeels te lezen in diverse media. Maar de uitzending op Belgische tv blijft een gelegenheid om nog meer te weten te komen. Vanaf 26 juni zal de docu dan ook beschikbaar zijn in de tv-optie Movies & Series.