Ingekorte BinckBank Tour doet verdere details uit de doeken: "Sportief een mooie uitdaging"

De BinckBank Tour wordt vanwege de coronacrisis dit jaar ingekort tot vijf dagen in plaats van zeven. Nu is het ook duidelijk waar de verschillende ritten precies zullen plaatsvinden.

De WorldTourwedstrijd vindt plaats van 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. Ze houdt dit jaar twee dagen halt in de Nederlandse provincie Zeeland. Op woensdag 30 september vindt een individuele tijdrit van 9,4 km plaats in Vlissingen.

“Het is sportief een mooie uitdaging om op dag 2 van een dit jaar ingekorte BinckBank Tour via de tijdrit een eerste indicatie te krijgen hoe het klassement er kan gaan uitzien", klinkt het.

Op 1 oktober start de derde rit in Philippine, deelgemeente van Terneuzen. In totaal haspelen de renners zo'n 165 kilometer vlakke wegen af vanaf de start. In het eerste gedeelte wordt dus de focus gelegd op Zeeland en passeert het peloton twee keer de startlocatie in Philippine. Daarna gaat het langs Zwartenhoek naar België om zo via Zelzate en Eeklo Aalter te bereiken waar de finish zich bevindt.

"De organisatie van de BinckBank Tour houdt zich uiteraard aan de maatregelen die de UCI en de overheden van Nederland en België treffen in verband met Covid-19”, klinkt het tevens nog.