Lelangue zet contractonderhandelingen 'on hold' en gokt dus met De Gendt: "Ik weet dat Thomas situatie begrijpt"

Thomas De Gendt rijdt ondertussen vijf jaar voor Lotto en is aan zijn zesde seizoen bij de ploeg bezig. Gezien het succes dat ze samen behaald hebben, lijkt er geen reden voor een vertrek, maar een utopie is het ook niet. Een contractverlenging komt er immers nog niet meteen aan.

John Lelangue heeft bij WielerFlits immers aangegeven dat hij met renners die einde contract zijn geen onderhandelingen meer voert tot augustus. "Ik heb dit voorgesteld aan de Raad van Bestuur. En eigenlijk is dit de logica zelve", staat Lelangue achter zijn beslissing.

De manager haalt hiervoor twee redenen aan. "Enerzijds hebben wij tot eind 2021 al vijftien renners onder contract. Een aantal zelfs tot eind 2022. Daarnaast zijn bij die vijftien ook onze speerpunten: Caleb Ewan, Philippe Gilbert, John Degenkolb en Tim Wellens."

Maar Thomas De Gendt is wel einde contract... "Ik zal er alles aan doen om hem te houden. Maar ook hiervan word ik niet nerveus. Omdat ik weet dat Thomas de situatie begrijpt. Stel dat hij een andere aanbieding krijgt, veronderstel ik dat hij mij daarvan op de hoogte brengt. Dat is teren op wederzijds vertrouwen. Overigens is hij hier graag." Ook de overeenkomst met Jelle Wallays loopt eind dit jaar af.