Nu nog een gloednieuwe datum in beeld voor Milaan-Sanremo: Steels en Lelangue reageren

Het blijft een heel gedoe om een datum te vinden voor Milaan-Sanremo. De Primavera staat al een tijdje op 8 augustus geprogrammeerd, maar vermoedelijk neemt de Ronde van Lombardije die datum in. Sanremo zou dan aanvankelijk opschuiven naar 22 augustus, maar nu komt ook de 15de in beeld.

De UCI houdt immers vast aan het idee om in het weekend van 22 augustus zoveel mogelijk nationale kampioenschappen te organiseren en dan zal Italië daar ook bij zijn. Sanremo dan maar één week vooruit schuiven in plaats van twee weken?

"Het is een 'zottenkot' om alles weer te moeten veranderen", reageert Tom Steels in HLN. Op zich kan hij wel leven met Milaan-Sanremo op 15/08, maar voor de sterkhouders van Deceuninck-Quick.Step staat alles in het teken van de Tour. "Daar start je met je beste pionnen. Dat schreeuwt ook om de meest ideale voorbereiding. Als daar een andere grote koers moet voor sneuvelen, zal dat ook gebeuren."

Bij Lotto Soudal zien ze het scenario dat nu op tafel komt liggen wel zitten. "15 augustus is sportief gewoon een veel betere datum", meent John Lelangue. Milaan-Sanremo is voor ons prioritair. Met de Privamera op 8 augustus, kreeg je enkel Strade Bianche en Milaan-Turijn als generale repetities. Te weinig voor renners die een klassiek Monument van bijna 300 kilometer moeten gaan rijden."