Vincenzo Nibali verbaast kleine twee maand voor herstart al met straffe waarden: "Alsof tijd heeft stilgestaan"

Vincenzo Nibali heeft de conditie de voorbije maanden goed op peil gehouden. Dat ze straks maar uitkijken voor deze 35-jarige veteraan. Het is nog zeven weken tot aan de herstart van het seizoen, maar zijn waarden geven aan dat Nibali nu al topfit is.

Op de site van Trek-Segafredo staat te lezen dat Vincenzo Nibali en Elisa Longo Borghini, het mannelijke en vrouwelijke uithangbord van de ploeg, een fitheidstest hebben afgelegd in het onderzoekscentrum van Mapei Sport in de regio rond Lombardije. De resultaten spreken voor zich.

GEEN KWALITEITSVERLIES DOOR LOCKDOWN

In het bijzonder dan in het geval van Nibali. "Vincenzo heeft waarden die erg lijken op die van maart tijdens Parijs-Nice, alsof de tijd heeft stilgestaan. Hij is waar hij moet zijn om zijn topvorm te bereiken", beweert ploegleider Paolo Slongo. Kwestie dan van dit aan te houden, want de Giro is één van de voornaamste doelen voor Nibali.

De Ronde van Italië gaat pas van start op 3 oktober. Aangezien hij nu al zo scherp staat, is het ook uitkijken of Nibali zich kan tonen in het begin van het tweede seizoensdeel in wedstrijden als Strade Bianche en de Ronde van Lombardije.