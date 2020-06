Sven Nys laat zich uit over coronalockdown: "Overheid promootte opeens alles waar wij voor staan"

Voor Sven Nys heeft de coronabreak ervoor gezorgd dat hij voor het eerst in jaren opnieuw wat rust had. "Het klinkt vreemd, maar ik heb ervan genoten", reageert de ex-veldrijder.

Sven Nys is niet enkel een ex-veldrijder maar ook een businessman, teammanager en papa. Zijn dagen zijn normaal gezien altijd goed gevuld, behalve de afgelopen maanden. Een financiële aderlating, maar Nys ziet ook de voordelen in van de coronabreak.

"Het heeft ervoor gezorgd dat de mensen opnieuw zijn gaan bewegen. Alles waar wij voor staan met Golazo werd opeens gepromoot door de overheid", zegt Nys in Het Nieuwsblad. "Deze crisis heeft het volk duidelijk gemaakt dat een gezonde manier van leven het verschil kan maken. De hele maatschappij moest opeens gaan leven al een topsporter: eten, sporten, niet op café gaan, geen feestjes... Ik hoop dat mensen er blijven op inzetten als we uit de lockdown komen."

Gevolgen voor Thibau

Voorlopig valt de schade voor de veldrijders nog wel mee aangezien hun seizoen al gedaan was toen de lockdown begon en de lockdown hopelijk helemaal voorbij zal zijn als het veldritseizoen zich opnieuw op gang rekt. "Ik had Thibau wel graag nog wat op de weg laten koersen deze zomer, maar dat zal moeilijker worden. In de Container Cup heeft hij zich dan wat kunnen afmatten en veel mensen kunnen verrassen.