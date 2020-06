Bora nu al rond met huiswerk voor Tour: met Sagan voor groen en ook vol voor podium in klassement

Dat Peter Sagan voor een achtste groene trui gaat in de Tour, is geen wereldschokkend nieuws. Wel straf is dat Bora-Hansgrohe nu al weet welke zeven andere renners het naar de Tour zal sturen. Ook Buchmann is kopman.

Emanuel Buchmann werd vorig jaar de verrassing van de Tour en eindigde op een mooie vierde plaats. Het vertrouwen in hem is bijzonder groot. Eerder dit jaar liet de ploegleiding al eens vallen dat Buchmann straks in Parijs waarschijnlijk op het podium zal staan. Dat is dus de ambitie, om Buchmann bij de eerste drie te krijgen in het algemeen klassement. Nog een keer het groen veroveren met Sagan is ook opnieuw een groot doel. Al had de Slovaak in het verleden weinig hulp van de ploeg nodig om dat te verwezenlijken. Er gaan natuurlijk nog zes andere renners voor Bora-Hansgrohe meedoen aan de Tour. Ook Gregor Mühlberger, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Lukas Pöstlberger, Felix Grossschartner en Daniel Oss zijn geselecteerd.