Eén dag na zware val Terpstra: Wellens tuimelt in ravijn maar komt met schrik vrij

Amper één dagen na de zware valpartij van Niki Terpstra, is Tim Wellens ten val gekomen tijdens een mountainbiketocht. Gelukkig kwam de renner van Lotto-Soudal er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.

Tim Wellens is woonachtig in Monaco en besloot om met zijn broer Yannick en concullega Jasper Stuyven een mountainbiketocht te maken in Zuid-Frankrijk. Maar op een hellend stik ging het mis.

"Ik moest op een bepaald moment mijn voet aan de grond zetten, maar er was een probleem: er was geen bodem naast het padje" zegt Wellens bij HBvL. "Het lijkt mee te vallen op wat schaafwonden na. In het begin had ik nergens last van maar na verloop van tijd deed mijn voet pij. De komende dagen zal uitwijzen of er verder onderzoek noodzakelijk is", besluit de renner.