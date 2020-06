Gewezen ploegmaat van Indurain en beste jongere uit Tour van '89 Fabrice Philipot overleden op zijn 54ste

De successen van Miguel Indurain in grote ronden zijn welbekend, maar geen enkele kopman kan in een wedstrijd over drie weken slagen zonder de hulp van zijn ploegmaats. Zo kon Indurain begin jaren '90 rekenen op de steun van Philipot. De Fransman is op 54-jarige leeftijd overleden.

Fabrice Philipot begon in 1988 als profrenner bij Toshiba. Zijn deelname aan de Tour het volgende jaar was een succes. Philipot was de beste jongere, met een 24ste plaats in het algemeen klassement. De witte trui was dus voor hem.

VIER JAAR BIJ BANESTO

Na een jaar bij Castorama ging Philipot voor Banesto - en dus in dienst van Indurain - rijden. Zowel in de Tour als in de Giro stond hij de Spanjaard bij. In 1994 reed Philipot voor Chazal-MBK. Het zou zijn laatste jaar worden in de wielersport.

De Franse krant Le Bien Public laat weten dat Fabrice Philipot woensdagavond overleden is in Semur-en-Axois. Onze redactie wenst familie en vrienden veel sterkte.