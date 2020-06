Gewezen renner ambieert carrière als bokser: "In het boksen is iedereen recht door zee, er zijn hier geen gatlikkers zoals in het wielrennen"

Als renner zat hij bij Sunweb en Cofidis, maar dit jaar koos hij ervoor om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. Zico Waeytens (28) wou voortaan bokser worden.

Een keuze die hij zich nog niet beklaagd heeft. Waeytens had het gehad met de wielerwereld. "Als het straks goed gaat, dan kan ik maar een persoon bedanken en dat ben ik zelf. Boksen is eerlijk, terwijl in het wielrennen veel gatlikkers zitten. Tegen elkaar zagen en klagen, maar als het erop aankomt 'ja' knikken als de teamleiding het woord voert."

Waeytens liep er nochtans zelf vaak de kantjes af. "Dat is waar, maar dat was meestal een reactie. Zo was er bij Team Cofidis vorig jaar een incident. Ik had uit eigen zak mijn stage in Calpe betaald en trainde ik elke dag vijf tot zes uur. Ik was er een vriendin tegengekomen en was met haar kindje meegeweest naar de zoo. En dan kreeg ik meteen van de teamleiding een bericht met de vraag waarom ik in de zoo was. Terwijl ze konden zien hoe vaak ik daar trainde."

"Zo zit de koers in elkaar. En iemand als ik verliest dan zijn motivatie", geeft Waeytens aan in Het Nieuwsblad.