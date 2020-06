Geluk in de koers en de liefde voor Pogacar én vriendin: samen kampioen

Het gaat Tadej Pogacar voor de wind, op alle vlakken. Op de fiets is hij op weg naar de wereldtop en op privévlak is er zijn relatie met de twee jaar oudere Urska Zigart. Zij beleefden samen overigens een bijzonder weekend.

Tadej Pogacar werd zoals bekend opnieuw Sloveens kampioen tijdrijden. Maar het bijzondere is dat ook zijn vriendin de Sloveense tijdrittitel binnenhaalde. Zigart is wielrenster bij Alé BTC Ljubljana en gaf haar concurrentes ervan langs. Ze was liefst drie minuten sneller dan de nummer twee.

Geluk in de sport en in de liefde: het gaat niet voor iedereen samen, maar blijkbaar wel voor Pogacar en Zigart. Op de Instagrampagina van Urska Zigart stond eerder al een foto waarop het er innig aan toegaat tussen de twee. Pogacar plaatste ook een foto online van hen beiden als Sloveense kampioenen.