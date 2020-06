30 juni 2006: Operación Puerto doet wielerwereld ontploffen daags voor Tourstart

In de wielerwereld ontplofte exact 14 jaar geleden een bom. Na het Festina-schandaal in 1998 is Operación Puerto rond de Spaanse dokter Fuentes een van de meest ophefmakende dopingszaken in het peloton.

In mei werd al bekend dat er 200 bloedzakjes gevonden waren door de Guardia Civil. Voor wie de zakjesb bedoeld waren, was toen nog niet bekend. Al giste de pers er wel op los. Tijdens de Ronde van Italië worden onder meer Ivan Basso en Jan Ullrich gelinkt aan een bloedzak, maar beide ontkennen enige betrokkenheid. Ivan Basso wint die Ronde van Italië met meer dan 9 minuten voorsprong op Gutierrez. Barsten van de bom Maar op 30 juni, daags voor de Tourstart, barst de bom pas echt. De Spaanse media komen met een lijst naar buiten van de 200 sporters voor wie de bloedzakken bedoeld waren, onder hen 58 wielrenners. Ivan Basso en Jan Ullrich worden genoemd, maar ook Francisco Mancebo. Als reactie daarop, werden de renners geschorst door hun ploeg en mochten ze niet deelnemen aan de Tour. Vooral voor Astana werd het een bittere pil. De selectie rond kopman Aleksandr Vinokoerov had 5 in opspraak gekomen renners. De ploegen besloten om de selectie niet verder aan te vullen met andere renners waardoor Astana niet met het minimumaantal kon starten (6 renners) en moest opgeven. Winnaar ook niet clean Na het pensioen van Lance Armstrong, de uitsluitingen van Basso, Ullrich, Mancebo én de gedwongen niet-start van Vinokoerov, stond de gehele top 5 van de Tour van 2005 niet aan de start in 2006. Het beloofde dus een open race te worden. Na een inzinking én een waanzinnige remonte, won Landis de Tour de France van 2006. Maar achteraf bleek dat de Amerikaan ook niet clean was. Uiteindelijk werd de Tourzege gegeven aan Oscar Pereiro Sio van Caisse d'Erpagne. Hij hield een halve minuut voor op Andreas Klöden