Hoogtestage van Campenaerts op 10 000 meter best niet nabootsen: "Je riskeert er doodziek van te worden"

Victor Campenaerts blijft op zoek gaan naar de 'marginal gains', deze keer door een uur op een hoogte van 10 000 meter te leven. Een spectaculair experiment, maar probeer dit als niet-profsporter vooral niet na te doen. 'Don't try this at home', is de boodschap van experten.

"10 000 meter is echt enorm", stelt Wim Van Hoolst van Energy Lab in Het Laatste Nieuws. "Ineens een uur, dan nog. Bergbeklimmers die zich voorbereiden op de Mount Everest splitsen dat op in blokjes van een paar minuten. Om er geleidelijk aan te wennen." U en ik houden dat nog geen minuut vol Campenaerts gaat er dus ineens vol voor. Zijn goed recht om er proberen voordeel uit te halen voor zijn carrière, maar niets voor de gewone sterveling. "U en ik houden dat geen minuut vol. We weten niet wat ons overkomt, slaan in paniek. Omdat het zuurstoftransport op die hoogte quasi nihil is. Wat je inademt, is slechts een fractie van wat er normaal in de lucht circuleert." Sportarts Ruud Van Thienen legt het verschil uit tussen een topsporter als Campenaerts en de gewone mens. Victor heeft op 4700 zuurstofsaturaties die andere mensen al op 2000 à 2500 mensen bereikten. Niet doen dus, als je niet professioneel wordt begeleid. Want je riskeert er doodziek van te worden."