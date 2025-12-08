'Slecht nieuws voor Van der Poel en Van Aert? Voorstel viseert eendagsrenners'

In iedere wedstrijd kunnen renners ploegen UCI-punten verdienen. Enkele organisatoren willen echter een hervorming van dat systeem, omdat eendagswedstrijden nu veel aantrekkelijker zijn.

Een aantal Spaanse wedstrijdorganisatoren zou volgens de Spaanse krant Marca werken aan een voorstel om het systeem van de UCI-punten te hervormen. Want vooral rittenkoersen zouden steeds meer onder druk komen te staan.

Rittenwedstrijden schrappen steeds vaker etappes en vervangen die door een eendagswedstrijd. Zo telde de Ronde van Oman vroeger zes ritten, nu zijn er dat maar vijf. Enkele dagen voor de Ronde van Oman wordt sinds 2023 de Muscat Classic georganiseerd.

Krijgen eendagskoersen te veel punten?

Dit jaar leverde een ritzege in de Ronde van Oman slechts 20 UCI-punten op, terwijl de winnaar van de Muscat Classic 200 UCI-punten kreeg. Ook grote klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix leveren veel punten op.

Wie die monumenten wint, kreeg dit jaar 800 UCI-punten voor. De winnaar van de Giro of de Vuelta krijgt dan weer 1100 UCI-punten. De hervorming zou ritten en eindklassementen interessanter moeten maken.

Meer UCI-punten voor rittenkoersen

Een ritzege in een rittenkoers zou 70% van de UCI-punten van een eendagskoers moeten opleveren. Het totale puntenaantal per koers zou voor 50% naar het eindklassement moeten gaan, voor 40% naar de ritwinnaars en voor 10% naar de nevenklassementen.





De UCI heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Vanaf januari start een nieuwe driejarige cyclus, als er een hervorming zou komen, dan zal dat wellicht pas vanaf 2029 ingaan.