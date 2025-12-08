Grote opluchting: Belgisch slachtoffer van fusie vindt nieuwe uitdaging

Dries De Pooter (23) zal volgend jaar dan toch nog deel uitmaken van het peloton. Hij vond onderdak bij het Australische Jayco-AlUla.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty moesten veel renners van de Waalse ploeg op zoek naar een nieuwe werkgever. Onder meer Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) en Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) vonden al een nieuwe ploeg.

De Pooter tekent voor twee jaar bij Jayco-AlUla

Andere renners moesten dan weer een punten zetten achter hun carrière, zoals Tom Paquot. Dries De Pooter (23) vond wel nog een nieuwe ploeg, hij rijdt de komende twee jaar voor het Australische Jayco-AlUla.

"Ik ben super enthousiast om bij dit team te komen. Ik ben opgegroeid met het zien van hoe ze destijds de TTT's op hun kop zetten en nu deel uitmaken van dit team met zo'n rijke historie maakt me heel gelukkig", zegt De Pooter op de ploegwebsite.

"Ik kijk er vooral naar uit om volgend jaar deel uit te maken van het klassieke team en samen wedstrijden te winnen, want dat is uiteindelijk waarvoor we in elke wedstrijd aan de start staan."

Rol in klassieke kern voor De Pooter



"Hij is nog jong, maar heeft nog veel potentieel", zegt sportief manager Gene Bates. "Als hij samen met een aantal van de meer ervaren renners de klassiekers kan rijden, geloven we dat hij zich nog verder kan ontwikkelen en veel van hen kan leren."