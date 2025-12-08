Steekje naar Merlier? Philipsen spreekt zich uit over zijn grootste concurrent

Jasper Philipsen won dit jaar een etappe in de Tour en drie in de Vuelta. Zijn grootste concurrent voor volgend jaar vindt hij echter niet Tim Merlier.

Een van de grote doelen van Jasper Philipsen dit jaar was in Rijsel de eerste gele trui in de Tour pakken. Dankzij zij ploeg Alpecin-Deceuninck slaagde Philipsen daar ook in, maar op dag drie viel hij zwaar en moest hij de Tour verlaten.

Dezelfde doelen voor Philipsen in 2026

In het voorjaar werd Philipsen derde in de Omloop Het Nieuwsblad en won hij Kuurne-Brussel-Kuurne. Door een val in Nokere Koerse haalde Philipsen zijn topniveau echter niet meer in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

"Mijn plannen zullen min of meer hetzelfde zijn als vorig jaar", onthult Philipsen bij La Gazzetta dello Sport. "Ik wil de Monumenten winnen en daarna hoop ik het goed te doen in de Tour de France."

Philipsen vindt Milan grootste concurrent

In de Tour kreeg Philipsen dit jaar meer concurrentie met Jonathan Milan en Tim Merlier aan de start. Zij zullen er volgend jaar wellicht opnieuw bij zijn. "Als ik me 100% op de sprints kan richten, hoor ik zeker bij de top drie."



Milan, en niet Merlier, ziet Philipsen als zijn grootste concurrent in de sprint. "Hij heeft zich enorm verbeterd en is absoluut een te duchten tegenstander, vooral omdat hij twee jaar jonger is dan ik", stelt Philipsen nog.