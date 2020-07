Ondertussen twee jaar geleden: Mathieu van der Poel onderstreept potentieel op de weg met eerste grote titel

Met wat hij de voorbije jaren al heeft laten zien, is het haast niet voor te stellen dat Mathieu van der Poel geen wegrenner zou zijn. Door al zijn topprestaties in het veld heeft het wel even geduurd voor hij doorbrak op de weg. Dat gebeurde in 2018.

Exact twee jaar geleden zelfs. Van der Poel had al wel enkele keren zijn klasse getoond. Zo won hij in 2017 de etappe in de Baloise Belgium Tour naar Moorslede door Gilbert, Van Aert en Nasen af te houden. En was Van der Poel later dat jaar de beste in Dwars door het Hageland.

IN EIGEN ACHTERTUIN

In 2018 had hij Boucles de la Mayenne en de Ronde van Limburg al naar zijn hand gezet, maar het was nog lonken naar die grote zege die hem helemaal op de kaart zou zetten als wegrenner. Die kwam er dus op 1 juli 2018, in het Nederlands Kampioenschap. Er werd gereden van Nispen naar Hoogerheide, zo'n 221 kilometer. De aankomst lag dus zowat in zijn achtertuin.

VERSCHILLENDE INSPANNINGEN

Motivatie genoeg dus bij Van der Poel en dat liet hij onderweg meer dan eens blijken. De vooraf reeds aangekondigde ambities waren er niet voor niets. Van der Poel trok verschillende keren fors door, ook al op ruime afstand van de finish, zoals we dat ondertussen van hem gewoon zijn.

Eerst werd de vroege vlucht zo tenietgedaan en vervolgens ging Van der Poel op pad met Van Schip, Van Winden en Van Poppel. Ze werden echter opnieuw ingerekend. Nog een keertje Van der Poel dan maar. Van Poppel en De Kort gingen mee, maar ook dit was niet de beslissing in de koers.

Ondertussen te veel cartouches verschoten? Niets van. Na een lastige finale kwam het tot een sprint met iets meer dan tien renners. Sinkeldam ging als eerste aan, maar Van der Poel vond nog een klein gaatje en nam ook de maat van Van Poppel. Met deze Nederlandse titel op de weg naast zijn prestaties als crosser en mountainbiker groeide Van der Poel helemaal uit tot fenomeen.