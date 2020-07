Ben Weyts investeert 5 miljoen euro in sportinfrastructuur: nieuwe hotspot voor fietsers

Vlaams minister van Sport Ben Weyts schaart zich achter de intentie om een zo goed mogelijke sportinfrastructuur uit te bouwen in Vlaanderen, om zo sporters alle mogelijke tools te geven. Ook cyclocrossers en mountainbikers kunnen daar dit jaar voordeel uithalen.

De voorbije vijf jaar heeft Vlaanderen 125 miljoen euro geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Dit jaar kan de Vlaamse overheid zo'n 5 miljoen euro vrijmaken voor subsidies aan tien verschillende sportprojecten. We trekken de investeringen in sportinfrastructuur gestaag op", kondigt minister van Sport Ben Weyts aan.

De drempel om aan sport te doen moet zo ook verlaagd worden. "Doel is om méér en beter te kunnen sporten, in de breedte en in de diepte. We blijven gericht investeren en zetten de inhaalbeweging in sportinfrastructuur verder. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen."

DE MEREL EN MAARKEDAL BIJ DE GELUKKIGEN

De tien gesubsidieerde projecten voor dit jaar zijn ook bekendgemaakt. Het Sport-en recreatiedomein De Merel te Brecht kan rekenen op 463 715 euro. Op deze site zijn ook cyclocrossparcours en een aansluiting op een mountainbikenetwerk te vinden. Sportpark Maarkedal zal omgedoopt worden tot een hotspot voor fietsers en krijgt 384 615 euro.