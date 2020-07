CPA-voorzitter schrijft open brief aan renners na online bijeenkomst: "Fake news" en "Ontgoocheld over alle aanvallen"

De CPA heeft onlangs bakken kritiek over zich heen gekregen. Het zou vooral de UCI achterna lopen en het WorldTour-fonds zou zo goed als leeg zijn. Een online vergadering tussen de CPA, de renners en de UCI moest de plooien weer gladstrijken.

Na de vergadering publiceerde CPA-voorzitter Giannu Bugno een open brief, gericht aan de renners. De Italiaan was blij dat beslist werd om deze vergadering te houden. "We hadden de opportuniteit om twijfels weg te nemen na het fake news dat verspreid werd. De UCI-voorzitter heeft de leugens die verschenen zijn in de media - ook de geruchten rond het WorldTour-funds - ontkend en heeft open op jullie vragen geantwoord."

We zullen deze periode gebruiken om te blijven praten

De geleverde kritiek is wel aangekomen bij Bugno. "Ik ben ontgoocheld over alle aanvallen tegenover onze organisatie. We zullen deze periode zonder competitie gebruiken om te blijven praten over de onderwerpen waar we op aan het werken zijn."

Er is de renners verzocht om niet zomaar voort te gaan op wat ze ergens zouden opgevangen hebben. "Ik vraag beleefd om jullie goed te informeren en geen leugens te geloven die verspreid worden door individuen die de feiten niet kennen."