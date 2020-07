Lelangue wuift problemen van sociale onrust weg bij Lotto en meent op zelfde lijn te zitten met De Gendt

Er beweegt nogal wat bij Lotto Soudal met betrekking tot de coronacrisis. Een aantal personeelsleden zouden de technische werkloosheid beu zijn, drie mensen zijn zelfs al vertrokken. Ondertussen is het ook onzeker of de ploeg verder gaat met een uithangbord als Thomas De Gendt.

Sterke man John Lelangue sust echter in het VRT Journaal. Van sociale onrust is geen sprake volgens hem. "De mensen die vertrekken hebben een andere opportuniteit in een totaal andere sector. Het is ook de vrijheid van iedereen om iets anders te doen. Buiten de sport, buiten het wielrennen."

Het is niet zo ze volledig niets meer moeten weten van Lotto Soudal, stelt Lelangue. "Dat zijn mensen die nog wel voor ons willen werken, maar niet meer voor langere periodes." In elk geval is er nog veel onzekerheid, ook op sportief gebied.

Er lopen nog geen nieuwe contractbesprekingen, terwijl de overeenkomst met een belangrijke renner als De Gendt eind dit jaar wel afloopt. "Ik had gezegd dat het onrespectol zou zijn om contractverlengingen of nieuwe namen aan te kondigen tot onze staf weer aan het werk is. Thomas De Gendt weet wat ik van hem vind en weet wat hij vindt van de ploeg. We hebben dezelfde visie."