Door moeder van Merlier georganiseerde oefenkoers gestaakt na hartstilstand; 20-jarige renner overlijdt in ziekenhuis

De oefenkoers waar ook Tim Merlier aan meedeed in Wortegem-Petegem is in plaats van een feest een nachtmerrie geworden. De wedstrijd werd eerst voorlopig en daarna definitief stopgezet. Eén van de deelnemers had een hartstilstand gekregen.

Het was één van de eerste wedstrijden die op Vlaamse bodem georganiseerd werd sinds de coronacrisis. Onder andere de moeder van Tim Merlier had mee haar schouders gezet onder de koers in Wortegem-Petegem. In de eerste ronde werd er echter al een zware val gesignaleerd. Eén van de renners had immers een hartstilstand gekregen. Het ging om de 20-jarige Niels De Vriendt. De renner in kwestie werd gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De koers werd niet meer hervat. UPDATE: Volgens de eerste berichten was de toestand van De Vriendt stabiel na zijn reanimatie, maar ondertussen volgde toch verschrikkelijk nieuws vanuit het ziekenhuis. De jonge wielrenner is aan de gevolgen van zijn hartstilstand overleden. Onze redactie wenst zijn familie en vrienden veel sterkte.