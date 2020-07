🎥 Cecilie 'put the hammer down' Uttrup Ludwig kondigt contractverlenging aan op haar gekende wijze

Cecilie Uttrup Ludwig, links op de foto, is vanwege haar spontaniteit alleen al de laatste jaren een meerwaarde in het vrouwenpeloton. Na vorig jaar ruilde ze Bigla voor FDJ Nouvelle. Bij die Franse ploeg heeft ze nu voor twee jaar bijgetekend.

De aankondiging op Twitter gebeurde in de stijl die we inmiddels wel kennen van de Deense. "Ik heb een klein geheim om met jullie te delen", fluistert ze haar volgers toe in een filmpje. "Ik heb voor twee jaar bij de ploeg bijgetekend."

En of ze daar blij mee is. Zo blij alvast dat ze het teamshirt vrolijk in het rond begon te zwieren. Aan enthousiasme heft ze in elk geval nog niets ingeboet. Dat zullen ze bij FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope graag zien.

Uttrup Ludwig haalde in 2019 het wereldnieuws met een hilarisch interview na de Ronde van Vlaanderen waarin ze zichzelf beschreef als een blije, dode vis en vol overtuiging volgende uitspraak deed: 'Let's put the hammer down.' Nog een merkwaardig interview gaf ze na een sterke Ronde van Schotland. Uttrup Ludwig liet weten te zullen vieren op de dansvloer en ook met champagne en pizza.