Dreigt Ineos in mekaar te storten? "Op welk moment gaat Froome het vuur aan de lont steken, zodat alles ontploft?"

Wat gaat het geven bij Ineos, met hun drie kopmannen en nu een vertrek van Froome eraan komt, in de Tour? Cyrille Guimard, zelf als renner zevenvoudig ritwinnaar in de Tour en ex-sportdirecteur van onder andere Lucien Van Impe, vindt het een explosieve situatie.

Guimard schetst bij Cyclism' Actu de risico's om zowel Bernal, Froome als Thomas uit te spelen. "Ik zou niet met hen drie van start gaan. Op welk moment gaat Froome het vuur aan de lont steken, zodat alles ontploft? Het is onmogelijk om het te weten, maar wie ziet er Bernal tegen Froome aan de voet van een klim zeggen dat hij zich moet leegrijden?"

Het potentieel tot wrijving binnen het team is alvast aanwezig. Het zou tot een clash kunnen leiden. Want ofwel is Froome niet goed, en dan is het de moeite niet om hem op te nemen in het team, ofwel is hij wel goed en dan hangt er elke dag het Zwaard van Damocles boven Ineos." Dan zouden we wel iets te zien kunnen krijgen dat we nooit mogelijk achtten. "Het zou voor een buitengewone kans zorgen om Ineos ineen te zien storten."

Volgend jaar koerst Froome in elk geval voor een andere ploeg en dat is maar best ook, meent Guimard. "Froome moest vertrekken, dat is duidelijk. Je kan geen renner die al vier keer de Tour gewonnen heeft, en een renner die er al één won en het potentieel heeft om er vier of vijf te winnen, in hetzelfde team hebben. Tenzij Froome zou zeggen dat hij zich ten dienste stelt van die jonge kerel, maar dat ligt niet in zijn karakter."