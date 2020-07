Aanwinst van Sunweb pakt met overstap in zicht al uit met Duitse tijdrittitel bij junioren

Een maand geleden kondigde Sunweb de komst van het 17-jarige talent al aan. Het heeft niet lang geduurd eer Marco Brenner zijn potentieel nog eens kon onderstrepen. Hij is in eigen land opnieuw Duits kampioen tijdrijden bij de junioren geworden.

Die titel was vorig jaar ook al in zijn bezit na zijn overwinning in Linden. Het was al enkele jaren geleden dat in Duitsland een junior twee jaar na mekaar won en nu verwezenlijkt Brenner het dus. De deelnemers kregen dit jaar een parcours van 25,5 km in Esplingerode voor de wielen.

TIENTAL SECONDEN OVER

Brenner was 13 seconden sneller dan Luis-Joe Lührs en 29 seconden sneller dan Moritz Czasa. Zo geeft Brenner nog eens zijn visitekaartje af. Bij Sunweb zullen ze het toejuichen: vanaf 2021 rijdt de Duitser voor de Nederlandse formatie.

Bij de meisjes junioren veroverde Hanna Buch de nationale titel, voor Paula Leonhardt en Selma Lantzsch, die het moesten stellen met zilver en brons.