Juniorenkoers stuit opnieuw ploegleider tegen de borst: "Dat is schrijnend, van Belgian Cycling had ik meer verwacht"

Zorgen in het Belgische jeugdwielrennen. Daar lijken Belgische ploegen in verhouding veel minder aan de bak te komen dan vroeger. Vooral het deelnemersveld van een belangrijke juniorenkoers als Aubel-Thimister-Stavelot stuit op verzet.

Bij de in totaal 25 uitgenodigde ploegen zitten 14 buitenlandse teams en slechts 11 Belgische. Begin juli deed Rik De Voogdt van Canguru daar al zijn beklag over. Lees er HIER meer over. Ook Rik Deleye van het Flanders Color Galloo Team is er niet over te spreken.

"Dat is een keuze die ze gemaakt hebben en die ik respecteer, maar dat de winnaar van de Beker van België niet mag deelnemen, vind ik schrijnend", stelt Deleye bij Wielerverhaal. Daarmee verwijst Deleye naar zijn eigen ploeg. Toch is dat alleen het punt niet, benadrukt hij.

WEINIG SOLIDARITEIT

"Het gaat niet alleen over mijn eigen team, hé. Ook traditionele ploegen als Deerlijk, Roeselare en Parike werden niet uitgenodigd. De solidariteit tussen Belgische ploegen vind ik ook niet bijster groot, iets wat ik zeker in deze moeilijke coronatijden absoluut betreur."

Zijn er dan geen inspanningen geleverd om alsnog meer Belgische ploegen aan de start te krijgen? "Massimo Van Lancker van Cycling Vlaanderen heeft alles gedaan wat hij kon, maar van Belgian Cycling had ik iets meer engagement verwacht om ons te helpen in dit dossier."