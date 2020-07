Van Vleuten geeft haar kijk op hele Manuela Fundacion-verhaal: "Teameigenaar Gerry Ryan is een legende!"

De niet-overname door Manuela Fundacion zorgde in juni voor beroering bij Mitchelton-Scott. Ook de renners en rensters zullen wel met grote aandacht alles op de voet gevolgd hebben. Annemiek van Vleuten is in de eerste plaats blij dat Gerry Ryan achter het team blijft staan.

Van Vleuten geeft haar kijk als betrokken renster op de hele zaak. "Er was veel aan de hand in het team. Het was redelijk hectisch. Ik ben blij met een teameigenaar als Gerry Ryan, hij is een legende! Na alle hectische toestanden is zeker ook het vrouwenteam hem dankbaar. Hij blijft het team ondersteunen."

AUSTRALISCHE MENTALITEIT

De Nederlandse topper zag ook wel wat nadelen aan een eventuele overname door Manuela Fundacion. "Die typische Australische mentaliteit heerst hier. Ik had schrik dat we de teamcultuur wat gingen verliezen. Deze is zo belangrijk voor de ploeg en is ook waarom ik mij hier zo goed thuis voel."

Het DNA van het team is dus gevrijwaard gebleven. Betekent dat ook dat Van Vleuten bij Mitchelton-Scott blijft? "Ik ben momenteel aan het praten met mijn huidige team en met andere teams." Sowieso moet er wel een akkoord uit de bus komen. "Ik heb er wel vertrouwen in dat het in orde komt."