Primoz Roglic laat zich, naast Quintana, ook uit over andere concurrent: "Hij zal heel sterk voor de dag komen"

Primoz Roglic is een man om in de gaten te houden in de komende Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma is één van de favorieten voor de eindzege. Toch is hij op zijn hoede voor enkele concurrenten.

Zo had hij al lovende woorden voor Nairo Quintana (u kan het HIER nog eens lezen) maar ook voor een andere Colombiaan, Egan Bernal, had hij heel wat complimenten. Zo ziet Roglic in Bernal een echte kampioen. "Egan Bernal zal heel sterk voor de dag komen in de Tour de France. Hij is een echte kampioen. Hij had mooie woorden voor mij (Bernal zei dat Roglic één van zijn grootste tegenstanders zal worden) en ik hoop dat zijn woorden ook zullen uitkomen", aldus Roglic in een interview bij AS Colombia.