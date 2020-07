Remco Evenepoel werkt aan Giro-conditie: "Eerste grote ronde is zoals eerste schooldag"

Deceuninck-Quick.Step is niet zoals veel andere ploegen op trainingskamp. De troepen van Patrick Lefevere verblijven op hoogtestage in Italië, op zo'n 2.000 meter hoogte. Onder hen ook Remco Evenepoel die zich klaarstoomt voor de Ronde van Italië.

Ook ploegleider Klaas Lodewyck zit mee in Italië. Voor het merendeel van de koersen zal hij Evenepoel onder zijn vleugels hebben. "We hebben al enkele doelen bekeken en zelfs al Giro-ritten verkend", zegt Lodewyck aan Sporza. "Remco heeft een heel goed gevoel, hij is enorm gemotiveerd", klinkt het.

De Ronde van Italië start pas over ruim 10 weken, toch wordt er al reikhalzend uitgekeken naar het debuut van Remco Evenepoel in een grote ronde. "Hij moet vooral heel veel proberen te leren", luidt het voorzichtig.

"Een grote ronde is zoals een eerste schooldag. We moeten het echt dag per dag bekijken en zien hij zijn lichaam reageert. We zullen er vooral over moeten waken dat hij niet uitgeblust aan de start van de Giro komt", geeft de ploegleider nog mee.

Alaphilippe

Lodewyck laat zich ook nog even uit over andere renners binnen de ploeg, waaronder kopman Julian Alaphilippe die onlangs zijn vader verloor. "Hij is gewoonweg enorm goed. Op een maand tijd kan hij beel progressie maken, dat zien we nu ook. Ondanks het recente overlijden van zijn papa werkt hij heel hard."