Jakob Fuglsang heeft nog een specifieke droom en dat is slecht nieuws voor Astana

Jakob Fuglsang mag met overwinningen in wedstrijden als de Dauphiné en Luik-Bastenaken-Luik zeker al tevreden zijn over zijn carrière. Wel heeft hij nog een droom: de Tour van 2021 rijden in een Deense ploeg. Die Tour gaat immers van start in Denemarken.

De meest realistische optie om die droom werkelijkheid te laten worden, is dat NTT - dat enkele Denen in dienst heeft - evolueert naar een Deense ploeg. Fuglsang beseft echter dat het niet evident zal zijn om dit in een jaar tijd in orde te brengen. "Ik weet niet hoe het zit bij NTT. De onderhandelingen met renners staan 'on hold' en ik heb zelf nog een jaar contract bij Astana. Het moet dus al vreemd lopen", vertelt hij aan TV2.

BAL IN HET KAMP VAN RIIS

Fuglsang blijft nog altijd wel hopen, maar legt de bal in het kamp van Bjarne Riis, die aan de slag is bij NTT. "Als Bjarne erin slaagt om een Deense sponsor aan de haak te slaan, zou het geweldig zijn om te starten aan de Tour in Denemarken in een ploeg met zoveel mogelijk Denen. Ik denk dat er dan eerst een gesprek moet komen met Alexander Vinokourov."

Want zoals Fuglsang al vermeldde, ligt hij in principe vast bij Astana tot eind 2021 sinds zijn laatste contractverlenging. "Vorig jaar, voor ik mijn contract verlengde, sprak ik met Bjarne Riis, onder andere over de bedoeling om in een Deense ploeg aan de Tour te kunnen beginnen. Het is toen niet gelukt." Kan het dan nu wel nog lukken? "Ik weet niet hoe het einde van mijn carrière eruit gaat zien."