Girowinnaar van 2019 na maanden terug op Europese bodem en kan meteen aan de bak op hoogtestage

Even leek er niets anders op te zitten voor beiden om mee via de Colombiaanse vlucht de oversteek te maken naar Europa. Dan hadden ze eerst nog met de fiets van Ecuador naar Colombia moeten gaan. Uiteindelijk kon er vanuit Ecuador toch ook een vlucht ingelegd worden.

Deze is zelfs nog sneller vertrokken dan die vanuit Colombia, die dit weekend op het programma staat. Carapaz en Narvaez vlogen vanuit Quito naar Madrid. Bij Ineos bevestigen ze dat beide wielrenners zich inmiddels op Europese bodem bevinden.

Back on European soil. Our two Ecuadorians @RichardCarapazM and @NarvaezJho have safely made it to Andorra and are straight into a training camp ahead of the return to racing 👌🇪🇨 pic.twitter.com/6oi3HALA3f