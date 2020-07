Kort voor nieuwe editie alsnog oplossing voor Ronde van Wallonië: vervanging gevonden voor Ath en Tubeke

Voor de organisatie van de Ronde van Wallonië zal het een huzarenstukje zijn als ze naar behoren een editie kunnen neerpoten in 2020. De eerstvolgende hindernis is toch al genomen. Recent zagen Ath en Tubeke nog af van participatie, maar dat kan opgevangen worden.

Ath moest de aankomstplaats worden van de eerste etappe en Tubeke de startplaats van de tweede rit. Onlangs kwamen beide plaatsen hierop terug, gelet op de coronaregels die in acht zouden moeten genomen worden. De koers gaat wel al van start op 16 augustus, de organisatie moest dus snel schakelen.

AANKOMST VAN EERSTE RIT IN DOORNIK

Dat werd ook gedaan. Templeuve, het dorpje dat deel uitmaakt van Doornik, en de gemeente Frasnes-lez-Envaing zijn bereid gevonden om in te springen. De openingsetappe zal nu aankomen in Templeuve, waarna een dag later dan de koers in Frasnes-les-Envaing kan verder gezet worden.

De organisatie kan nu overgaan tot het uitklaren van de details van het parcours. Hierover zal binnenkort gecommuniceerd worden. Vanaf 16 augustus kan de aandacht dan gaan naar het sportieve en begint de zoektocht naar een opvolger voor Loïc Vliegen.