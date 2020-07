Evenepoel heeft geen probleem met Uijtdebroeks: "Minder haters als sommige ratten van pers beetje respect hebben"

Remco Evenepoel heeft vrijdag al gereageerd op de ophef die ontstaan was na een reactie van hem op Twitter op een verhaal rond het aanstormende talent Cian Uijtdebroeks. Bij sommigen was die reactie in het verkeerde keelgat geschoten, maar tussen beide renners zit alles snor.

"Als hij dubbel BK, WK en EK wordt, kunnen we eens praten", tweette Evenepoel over Uijtdebroeks, met een vette knipoog er achteraan, duidelijk als grap bedoeld. Toch kwam het de renner van Deceuninck-Quick.Step op veel kritiek te staan. Als hij dubbel bk, ek en wk wordt kunnen we is praten ūüėú!

En EK minstens met 10’ voorsprong winnen! — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 24, 2020 "Voor diegenen die denken dat ik een probleem heb met Cian, niet dus", liet Evenepoel nadien nog weten. Ter illustratie zette hij ook een conversatie die hij met Uijtdebroeks had online. "Die reactie van mij was als grap bedoeld, maar de media maakt het weer helemaal anders", had Evenepoel hem gestuurd. Waarop het 17-jarige talent antwoordde: "Dat dacht ik ook wel." Voor diegenen die denken dat ik een probleem heb met Cian, niet dus. Als sommige ratten van de pers niet af en toe een beetje respect kunnen hebben en niet alles uitvergroten zou deze wereld een pak haters minder kennen. pic.twitter.com/zv5xes9NhE — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 24, 2020 Evenepoel gaf ook nog een beetje raad mee. "Gewoon doen wat je graag doet, altijd met plezier en dan zullen we nog mooie momenten samen beleven." Als er al enige heisa is ontstaan, komt dat volgens Evenepoel door de media. "Als sommige ratten van de pers af en toe een beetje respect hebben en niet alles uitvergroten, zou deze wereld een pak haters minder kennen."