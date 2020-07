Drievoudig wereldkampioene Marianne Vos trekt naar ploeg van Wout Van Aert

Marianne Vos heeft een nieuwe werkgever gevonden voor 2021. De drievoudige wereldkampioene gaat aan de slag bij Jumbo-Visma, dat vanaf volgend seizoen zijn intrede maakt in het vrouwenpeloton.

Jumbo-Visma maakt in 2021 zijn debuut in het vrouwenpeloton. Dat de Nederlandse wielerformatie ambitieus is onderstreepte het met de komst van Marianne Vos. De 33-jarige Nederlandse kwam dit seizoen uit voor CCC-Liv, maar het voortbestaan van die formatie is tot op heden nog steeds onzeker.

Met Vos haalt Jumbo-Visma een dame met een geweldig palmares in huis. Op de weg behaalde ze Olympisch goud en veroverde ze drie regenboogtruien. Op het veld kroonde ze zich zeven keer tot wereldkampioene.

Bij Jumbo-Visma komt Vos in 2021 de Belgen Wout Van Aert en Maarten Wynants tegen.