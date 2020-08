Absolute waanzin: wereldkampioene dicht kloof van meer dan vijf minuten in weergaloze comeback en pakt 5 op 5 in 2020

Het wielerseizoen is nu écht op gang gekomen met de Strade Bianche. En de eerste koers was meteen een absolute voltreffer bij de vrouwen, met een spannende ontwikkeling en een fantastische ommekeer. En aan het einde won ...

Voor de start keek het hele peloton naar één vrouw: Annemiek Van Vleuten, die de voorbije week in het Spaanse Baskenland al drie koersen had gewonnen. Verder was het vooral afwachten of en hoe de rensters de hitte zouden overleven.

Het werd namelijk een erg zware en lastige editie onderweg naar Siena. De eerste schifting werd al snel gemaakt, een veertigtal rensters bleven over met daarbij zowat alle favorieten op de niet-gestarte Moolman-Pasio na.

Bij een volgende putsch bleven plots nog elf rensters over, met daarbij alleen nog outsiders, waaronder Ellen Van Dijk - na een diefstal bij Trek-Segafredo op de fiets van Koen De Kort aan het rondrijden nota bene (lees er HIER nog eens wat meer over).

Op 45 km van de streep ontbond de 36-jarige Margarita Victoria 'Mavi' Garcia Canellas vervolgens haar duivels voor een unieke solo, waarbij ze snel tot bijna vier minuten uitliep op de eerste achtervolgende groep. Garcia Canellas verzamelde vorige week een 2e, 9e en 20e plaats in de Baskische koersen en toonde ook goede vorm.

Het peloton reed op een bepaald moment zelfs op bijna zes minuten, maar op de laatste stroken ontbond wereldkampioene Annemiek Van Vleuten vanuit dat peloton haar duivels. In één ruk kwam ze aansluiten bij de eerste achtervolgers, daarna stoomde ze door om in no time aan te sluiten bij de aanvalster.

Een ongeziene terugkeer van de wereldkampioene, die vervolgens met de Spaanse naar de binnenstraten van Siena reed en haar daar genadeloos klopte, al deed Mavi Garcia haar uiterste best om nog even weerwerk te bieden.

Aan de streep had ze zelfs al een ruime voorsprong op de Spaanse. Het is een wonderbaarlijke prestatie van de Nederlandse die zo ongeslagen blijft in 2020. Leah Thomas - die ook uit de achtergrond terugkeerde - vervolledigde uiteindelijk nog het podium.