Evenepoel heeft intens genoten van perfecte week, grootste belager al bevreesd voor wanneer hij nog verbetert

Remco Evenepoel kan een perfect rapport voor leggen. Zijn overwinning in de Ronde van Burgos is misschien wel zijn strafste tot dusver in 2020, want tweemaal moest hij zich tonen in het hooggebergte tegen concurrenten met naam en faam.

Op de Spaanse televisie was Evenepoel dan ook uiterst tevreden na zijn eindzege, want die heeft hij zeker niet cadeau gekregen. "Ik heb mijn missie volbracht. Het einde was heel zwaar. Deze hoogte is niet in mijn voordeel. Ik heb toch veel klassementsrenners op afstand gezet. Het was vandaag veel zwaarder dan in de vorige bergrit."

Dit is mijn derde rittenkoers en het is een derde keer winst

Evenepoel werd uiteraard ook goed bijgestaan. "Ik had een sterk team. We bleven de hele dag attent vooraan rijden. Het was een perfecte week. Ik heb hiervan genoten. Dit is mijn derde rittenkoers van het jaar en het is ook een derde keer winst."

Daar mag je wel mee thuis komen, zeker gezien de tegenstand. Eigenlijk kon enkel Mikel Landa de schade beperken. De vierde uit de Tour van 2017 moest een halve minuut toegeven. Het was de Spanjaard opgevallen dat Deceuninck-Quick.Step nummers één en drie had in de Ronde van Burgos, met ook een sterke João Almeida.

Straf jong geweld dus. "Onwaarschijnlijk met wat een kracht jonkies als Evenepoel en Almeida komen", stond Landa ervan te kijken. "Wij, de oudjes, moeten echt alles pakken wat we kunnen vooraleer zijn nog sterker worden."