Guitige Uttrup Ludwig had meteen zin in start van het seizoen: "Het is heet, maar zo hebben we het graag"

Het wielerseizoen is eindelijk opnieuw helemaal begonnen met de eerste World Tour-koers, ook bij de vrouwen. En dat leverde vooraf al enkele leuke zaken op.

De Deense Cecilie Uttrup Ludwig was alvast in haar nopjes voor de start van de race: "De Strade Bianche is een van mijn absolute favoriete races."

"Ik ben gewoon heel blij dat we deze race kunnen rijden. Het is een beetje heet, maar zo hebben we het wel graag. Ik kon in Spanje al wat racen en zo gewoon raken aan het ritme, dit wordt een mooie dag voor de koers."

Heel anders dan vorig jaar

Ook topfavoriete Annemiek Van Vleuten had er zin in: "Het is heel anders dan vorig jaar", aldus de uittredende winnares. "Eindelijk kunnen we racen. Ik hou er echt van."