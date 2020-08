Bernal zet puntjes op de 'i' en toont wie de kopman is voor Ineos in de Tour

De derde etappe van de Route D'Occitanie kondigde zich aan als een zware dag dwars doorheen de Franse Pyreneeën. Met de Port de Balès, de col de Peyresourde en de Col de Beyrède stonden er drie zware cols op het menu.

Aan de start was het vooral uitkijken naar hoe Ineos zou uitpakken met Bernal en Froome. Voorts stonden er met Pinot, Porte, Bardet en Miguel Angel Lopez ook nog andere kleppers aan de start.

Net zoals in de Tour de France, bepaalde Ineos het tempo van het peloton doorheen de bergen. Op de slotklim barste de koers pas echt los, een reus van 17 kilometer aan gemiddeld 4,5%.

Egan Bernal kroonde zich tot winnaar van de etappe met 10 seconden voorsprong op zijn ploegmaat Sivakov, Vlasov van Astana werd knap derde. Thibaut Pinot werd 4e op 31 seconden, Porte 7e en Bardet 8e.

STAGE WIN! @EganBernal wins stage three of #RDO2020 and takes the overall race lead! pic.twitter.com/vs40q7FmBV